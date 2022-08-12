Сахар в Казахстане реализовывали вне товарной биржи, заявили в агентстве по защите и развитию конкуренции

Агентство по защите и развитию конкуренции провело анализ рынка оптовой реализации сахара в Казахстане и выявило ряд нарушений. Все четыре завода реализовывали сахар вне товарной биржи, а на двух заводах выявлены нарушения по установлению и поддержанию цен, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

В Казахстане основной объем производства сахара осуществляют четыре сахарных завода: «Таразский сахарный завод», ТОО «Меркенский сахар», ТОО «Коксуский сахарный завод» и ТОО «Аксу кант». В агентстве подчеркнули, что производственных мощностей сахарных заводов достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, при регулярном обеспечении сырьем. Проблема нехватки сырья сложилась из-за недостаточности оборотных средств у заводов, необходимых для покупки импортируемого тростникового сырца.

По данным агентства, с начала года рост цен на сахар составил 86,6%. И хотя «на сегодняшний день темп роста цен снизился, динамика роста сохраняется». За июль зафиксировано повышение розничных цен на уровне 5,3%.

Вместе с тем по результатам рассмотрения обращения оптового поставщика, поступившего в адрес антимонопольного органа, установлены признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО «Таразский сахарный завод», а именно: уклонения от заключения договора с оптовым поставщиком. Антимонопольным департаментом по Жамбылской области в отношении производителя вынесено уведомление об устранении признаков нарушения в части необоснованного отказа от заключения договора.

«Также антимонопольным департаментом по Жамбылской области по результатам проведЕнного анализа установлены признаки нарушения по антиконкурентным согласованным действиям – установления и поддержания цен – у ТОО “Таразский сахарный завод” и ТОО “Меркенский сахар”. 26 июля в отношении данных заводов-производителей сахара вынесены уведомления», - также проинформировали в агентстве.

Здесь подчеркнули, что сахар входит в перечень биржевых товаров, при минимальном размере поставочной партии в 60 тонн и более его реализация осуществляется только через товарную биржу. Однако в ходе анализа установлено, что ТОО «Таразский сахарный завод» начал реализацию продукции через товарную биржу только с мая.

«С января по май 2022 года завод реализовывал сахар вне товарной биржи. Аналогично реализацию сахара вне товарных бирж осуществляли ТОО “Меркенский сахар”, ТОО “Аксу кант”, ТОО “Коксуский сахарный завод”. В этой связи в действиях всех четырех производителей сахара усматриваются признаки административного правонарушения», - сообщили в ведомстве.

В этой связи аентство просит министерство торговли и интеграции рассмотреть вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении сахарных заводов по факту реализации товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж.

«В целом на рынке реализации сахара антимонопольным органом вынесено 18 уведомлений, назначено 2 расследования, заключено 8 актов антимонопольного комплаенса. Согласно данным заводов, эта проблема усложняется валютной волатильностью, повышением цен на логистику, ростом цен на сырье, что препятствует полной загрузке имеющихся мощностей», - проинформировали в агентстве.

Кроме этого, по результатам проведенного анализа рынка оптовой реализации сахара в действиях крупного оптового поставщика, который не называется, «усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом которого явилось повышение цены на сахар».

«Закуп сырья сахарными заводами осуществляется за счет средств заказчиков (оптовых покупателей). Основной объем произведенного сахара в стране закуплен крупным оптовым поставщиком, который законтрактовал 90% производимого в Казахстане сахара. При этом ограничивался доступ к произведенному сахару других оптовых региональных поставщиков, торговых сетей», - пояснили в АЗРК.

Согласно нормам статьи 174 Предпринимательского кодекса, запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению и устранению конкуренции. В этой связи агентством назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.