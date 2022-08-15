Также было заведено дело об участии в запрещенной экстремистской организации
Активистку из Степногорска приговорили к трем годам ограничения свободы за распространение фейков во время январских событий
фото bureau.kz

Гражданскую активистку из Степногорска Айю Садвакасову приговорили к трем годам ограничения свободы, обвинив в распространении заведомо ложной информации (274 статья УК) и участии в экстремистской организации (405 УК), передает Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности.

По словам правозащитников, уголовное дело о «распространении заведомо ложной информации» было возбуждено из-за того, что во время январских событий Садвакасова распространила аудиосообщение о методах подавления протестов и беспорядков. В результате обыска, проведенного после возбуждения уголовного дела, следствие решило, что на ноутбуке и в компьютере женщины содержатся признаки участия в организациях ДВК и «Коше партиясы», признанных судом Казахстана экстремистскими.

По словам соратников женщины, неделей ранее ее переместили из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Это было сделано в преддверии августовского визита в Казахстан депутатов Европарламента.

По обеим статьям суд вынес приговор – три года ограничения свободы.

Это не первый приговор по делу о «распространении заведомо ложной информации» во время январских событий. В мае представители прокуратуры сообщали, что в Акмолинской области уже был вынесен первый приговор по такому делу. В июне Костанайский суд приговорил активиста Диаса Нурмагамбетова к году ограничению свободу по обвинению в фейках про то, что сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) переходили на сторону протестующих во время январских событий. Всего по стране было заведено 11 подобных уголовных дел.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Власти

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