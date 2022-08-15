Активистку из Степногорска приговорили к трем годам ограничения свободы за распространение фейков во время январских событий

Гражданскую активистку из Степногорска Айю Садвакасову приговорили к трем годам ограничения свободы, обвинив в распространении заведомо ложной информации (274 статья УК) и участии в экстремистской организации (405 УК), передает Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности.

По словам правозащитников, уголовное дело о «распространении заведомо ложной информации» было возбуждено из-за того, что во время январских событий Садвакасова распространила аудиосообщение о методах подавления протестов и беспорядков. В результате обыска, проведенного после возбуждения уголовного дела, следствие решило, что на ноутбуке и в компьютере женщины содержатся признаки участия в организациях ДВК и «Коше партиясы», признанных судом Казахстана экстремистскими.

По словам соратников женщины, неделей ранее ее переместили из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Это было сделано в преддверии августовского визита в Казахстан депутатов Европарламента.

По обеим статьям суд вынес приговор – три года ограничения свободы.

Это не первый приговор по делу о «распространении заведомо ложной информации» во время январских событий. В мае представители прокуратуры сообщали, что в Акмолинской области уже был вынесен первый приговор по такому делу. В июне Костанайский суд приговорил активиста Диаса Нурмагамбетова к году ограничению свободу по обвинению в фейках про то, что сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) переходили на сторону протестующих во время январских событий. Всего по стране было заведено 11 подобных уголовных дел.