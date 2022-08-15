Жители Талгара возмущены качеством строительства школы стоимостью 3 млрд тенге

Жители города Талгар Алматинской области возмутились качеством новой школы на 1200 мест. По их словам, в здании, построенном за 3 миллиарда тенге, протекает крыша, на стенах видны трещины, а туалет для учащихся находится на улице, об этом сообщает Радио Азаттык .

Фотографии школы размещены на инстаграм-странице kris_p_talgar, в которых на крыше здания видны вмятины, а на потолках и стенах – трещины и следы влаги.

В описании под постом со зданием речь идет о вздувшихся от сырости потолках, осыпающейся отделке, сырости и трещинах в стенах, грязи на спортивных площадках и протекании крыши, причиной чего, по словам жителей, является тонкая кровля.

«Детские игровые площадки ни то, что не прорезинены, там даже стяжки нет, либо она уже разрушена. И вишенка на торте − это уличный туалет в школе за три миллиарда», – также сообщается в публикации. Жители отметили, что в этой школе еще никто не учился.

Как сообщает Азаттык, пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел 15 августа в комментарии СМИ заявил, что здание «пострадало» из-за сильного ливня месяц назад. Тогда прорвало русло реки, но после этого на ней установили дамбу. Также, по словам Жукела, уборные «предусмотрены как в здании школы, так и вне его».

В акимате пообещали, что подрядчик «устранит» недостатки школы до 18 августа. Вопрос находится «под контролем» акимата Алматинской области.