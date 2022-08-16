Продление учебного года позволит разгрузить школы – Аймагамбетов

Продление учебного года до 31 мая позволит снизить нагрузку на школы и избежать трехсменного обучения – это основная причина нововведений, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

«С одной стороны, это снизит нагрузку на учеников, с другой стороны – учебный процесс окончится 31 мая. 1,5 млн детей не могли перейти на пятидневную учебную неделю. Более чем у 100 школ был риск, что они будут работать трехсменно, но с введением данных нововведений они будут работать в две смены. Дети, которые учатся во вторую смену, у нас высвободятся кабинеты, в связи с чем дети переходят в первую смену. Это тоже очень важно для родителей», - объяснил Аймагамбетов.

В целом, по его данным, в Казахстане 7 637 школ с охватом 3,6 млн учащихся. Учебный год начнется 1 сентября и завершится 31 мая, то есть составит 36 недель.

«Продолжительность летних каникул в Казахстане, в сравнении со странами – лидерами образованиями, остается самой большой. Каникулы для детей предусмотрены четыре раза в год. В сумме с выходными и праздничными днями дети отдохнут 192 дня в течение года, и 173 дня – это продолжительность учебного года», - объяснил глава Минпросвещения.

Кроме того, принято решение, что с этого учебного года первоклассники с государственным языком обучения будут изучать только казахский язык, со второго класса начнется изучение русского языка. И во всех школах с третьего класса дети будут изучать английский язык. Вместе с тем с первого класса будут введены предметы трудовое обучение и изобразительное искусство.