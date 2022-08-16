Системы видеонаблюдения в школах не соответствуют установленным стандартам – МВД

Несмотря на то, что 100% школ Казахстана оснащены системами видеонаблюдения, эти системы не соответствуют стандартам. Как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов, у камер непродолжительный срок хранения информации, отсутствуют источники бесперебойного и резервного питания, а к центрам оперативного управления выведено менее половины из них. Кроме того, он указал на отсутствие турникетов в учебных заведениях и наличие специализированной охраны.

«На сегодняшний день, по данным министерства просвещения, все школы на 100% оснащены системами видеонаблюдения. Однако в ходе проведенных обследований, выявлены факты их несоответствия утвержденным стандартам. То есть непродолжительный срок хранения информации – менее 30 суток, также отсутствие источника бесперебойного и резервного питания, наличие слепых зон и технических неисправностей», - заявил Ахметжанов.

Кроме того, по его словам, слабо ведется работа по интеграции этих систем с центром оперативного управления. К данным центрам, согласно статистике, выведено всего 46% камер видеонаблюдения. А в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Жамбылской и Алматинской областях этот показатель не достигает 30%.

«Согласно требованиям во всех школах должны быть установлены турникеты, однако на сегодня в городе Туркестан установлен лишь в одной школе, в Уральске – в восьми школах из 56, в Алматы – в 28 из 207 школах. В прошлом году по инициативе органов внутренних дел значительно ужесточены требования к охранным организациям, теперь введено обязательно наличие у них радиосвязи, не менее двух мобильных групп оперативного реагирования, служебного огнестрельного оружия. Однако в Костанае, Рудном, Петропавловске ни в одной школе нет лицензированной охранной организации, в Туркестане под охраной находится всего одна школа», - также добавил глава МВД.

В этой связи Ахметжанов попросил премьер-министра поручить министерству просвещения совместно с местными исполнительными органами завершить работы по оснащению школ соответствующими системами безопасности, тревожными кнопками, турникетами, видеонаблюдением и охраной.

Отметим, в ноябре прошлого года в МВД заявляли, что только треть школ Казахстана оснащена тревожными кнопками и охраняется специализированными структурами. Планировалось довести показатели до 100% к концу 2021 года.