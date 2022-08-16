В столице выявили схему незаконной постановки автомобилей на учет

«Следствием добыты доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста СпецЦОНа №2 г.Нур-Султан Т. и госавтоинспектора процессингового центра ДП Алматинской области А. Указанные лица на систематической основе за денежное вознаграждение незаконно ставили на учет транспортные средства, в том числе ввезенные из иностранных государств, без уплаты утилизационного сбора и иных предусмотренных платежей в бюджет», - говорится в сообщении.

14 августа с санкции следственного суда подозреваемые лица взяты под стражу.

На данном этапе следствия по всей стране установлено порядка 500 фактов незаконной регистрации транспортных средств, в связи с чем проверяется причастность работников СпецЦОНов и сотрудников полиции других регионов.

Ранее в МВД сообщили, что в Шымкенте пресечена деятельность группы, которая осуществляла незаконную постановку на учет автомобилей, завезенных из стран ближнего зарубежья. В преступную группу, по данным министерства, входили посредники из числа приближенных к сотрудникам процессингового центра департамента полиции города, «помогайки» в ЦОНах и нотариусы, которые выписывали фиктивные доверенности. Двое сотрудником процессингового центра с санкции суда взяты под стражу. По 53 автомашинам, незаконно поставленным на учет в Шымкенте, государству причинен ущерб на сумму свыше 320 млн тенге.