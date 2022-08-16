В Алматы нашли пропавшие гобелены Владимира Твердохлебова

Гобелены когда-то висели над главной сценой Дома ученых, в нулевых, после ремонта они исчезли и художник-монументалист Владимир Твердохлебов считал их утерянными. Они нашлись спустя 20 дней после смерти Владимира Сергеевича.

В 1984 году в Алматы завершили строительство второй очереди здания Академии наук. За украшение здания отвечал художник-монументалист Владимир Твердохлебов. Вместе с командой он сделал много интересных работ: росписи стен в Зимнем саду (утеряны), гобелены (до последнего времени считались утраченными), витраж из цветного литого стекла (сохранился), римские мозаики в фойе (сохранились), флорентийскую мозаику в зале для конференций (обнаружена 4 года назад).

О находке сообщил исследователь советского монументального искусства Дэнис Кин. Анара Форрестер, дочь художника, рассказала Власти, что она сейчас организовывает выставку памяти своего отца в Доме ученых, где сохранилось много его работ. Вместе с Дэнисом Кином она расспрашивала руководство о том, сохранились ли гобелены. И неожиданно для всех одна из сотрудниц опознала их по фотографиям и рассказала, что гобелены хранятся на крыше здания. Они были накрыты пленкой, но часть из них промокла. Периодически эта сотрудница сушила гобелены, вызывала специалистов по дератизации.

Гобелены сейчас разложены на крыше, по словам Анары, они должны высохнуть. Часть из них в очень плохом состоянии, часть можно будет еще спасти, но в любом случае, консультаций со специалистами еще не было.

Владимир Твердохлебов родился в Краснодарском крае в России, с 1962 по 1967 год учился в Ленинградском Высшем художественно-промышленном училище имени В. Мухиной, после переехал в Казахстан, где стал одним из основоположников монументального искусства. Он автор многих работ, например, фонтана «Восточный календарь», мозаики на фасаде гостиницы «Алматы», его работы – мозаики и витраж сохранился в Академии наук, одна из поздних его работ «Дракон» была уничтожена в апреле прошлого года.

В 2018 году с помощью Дэниса Кина в Академии наук нашлась единственная флорентийская мозаика в Казахстане, сделанная Владимиром Твердохлебовым в 1984 году.