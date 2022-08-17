Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует посетить с официальным визитом Сингапур. Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана, этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел республики с президентом Сингапура.

По данным МИД, казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди в рамках двухдневного визита провела ряд встреч. В первый день министр встретился с руководителями крупных компаний Сингапура.

«В ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов, касающихся продвижения экономического сотрудничества между нашими странами, а также реализации потенциальных проектов. Сингапурские компании проявили большой интерес к казахстанскому рынку и инвестиционным возможностям Казахстана», - говорится в сообщении.

С руководством государственной инжиниринговой компании Surbana Jurong, специализирующейся на комплексном развитии города и городской инфраструктуры, был обсужден инфраструктурный проект по строительству и развитию городов-спутников на северной границе Алматы G4 City, над реализацией которого сингапурская компания тесно сотрудничает с отечественной Caspian Group.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе МИД, с компанией PSA (Port of Singapore Authority), являющейся одним из крупнейших глобальных операторов в области транспортных перевозок, АО «НК «Қазақстан темір жолы» заключила меморандум о сотрудничестве. Привлечение PSA International к управлению транспортно-логистическими узлами в Казахстане призвано способствовать расширению доступа к целой сети морских портов по обеим сторонам континента, интеграции в глобальную транспортно-логистическую цепочку с использованием мультимодальной транспортировки и внедрением инновационных технологий и лучших мировых практик в области управления сухими портами, а главное, существенно упростить экспорт продукции из РК на мировые рынки.

А с руководством Технологического агентства Сингапура Government Technology Agency of Singapore» при офисе премьер-министра и компании Crimson Logic обсуждены вопросы цифровизации, создания умных городов, внедрения инноваций в различные государственные процессы, а также цифровая трансформация правительства.

Во второй день официального визита Тлеуберди встретился с президентом Республики Сингапур Халимой Якуб.

«Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и расширения экономических связей. Тлеуберди также передал главе Сингапура приветствия и пожелания от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Были затронуты вопросы организации предстоящего официального визита главы государства в Сингапур», - сообщила пресс-служба МИД.

В тот же день Тлеуберди провел переговоры с заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Сингапур, политическим лидером команды четвертого поколения (4G) Партии народного действия Лоуренсом Вонгом. Они обсудили вопросы продвижения проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах.