Прирост новых случаев коронавируса в Казахстане почти не изменился

В столице подтверждено 152 случая, в Карагандинской области – 109, в Западно-Казахстанской области – 89, в Алматы – 75, в Акмолинской области – 74, в Костанайской области – 68, в Павлодарской области – 58, в Актюбинской области – 57, в Северо-Казахстанской области – 48, в Мангистауской области – 28, в Атырауской области – 22, в Абайской области – 20, в Улытауской области – 19, в Восточно-Казахстанской области – 16, в Жетысуской области – 15, в Кызылординской области – 14, в Шымкенте – 12, в Жамбылской области – 11, в Туркестанской области – 6, в Алматинской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев КВИ.

За минувшие сутки от последствий коронавируса умер один пациент, а всего с начала пандемии официально зарегистрировано 13 676 смертей.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 833.

На 19 августа лечение продолжают получать 21 749 человек (21 434 КВИ+ и 315 КВИ-), из них в стационарах находятся 917 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 20 832 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациентов.