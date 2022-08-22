Стройка жилого комплекса в Бостандыкском районе Алматы приостановлена – прокуратура

«Прокуратурой города Алматы установлены нарушения архитектурных норм при строительстве крупного жилого комплекса, расположенного по ул.Сатпаева 26/4, Бостандыкского района (застройщик ТОО “Bi-RealtyAlmaty”). В эскизном проекте превышены нормы по допустимым параметрам плотности населения и застройки, не дана должная оценка возможного возникновения нагрузки на социальные объекты и объекты образования, что приведет к дефициту детских садов и общеобразовательных школ», - говорится в сообщении.

18 августа решением суда в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокуратуры Бостандыкского района о признании действий уполномоченного органа по согласованию эскизного проекта незаконным. Решение не вступило в законную силу, но в прокуратуре сообщили, что в настоящее время «предварительные строительные работы на данном участке приостановлены до полного устранения нарушений».

В феврале жители нескольких жилых комплексов в Бостандыкском районе вышли на сход против точечной застройки участка в районе улиц Шагабутдинова, Минина и Сатпаева. Они требовали, чтобы на месте застройки был парк.

Сообщалось, что застройку на участке ведет компания BI Group. На сайте компании указывалось, что здесь планируется построить жилой комплекс Urban Park высотой до 12 этажей, а на соседнем участке – жилой комплекс Boulevard Residence, состоящий из пяти блоков. В феврале на сайте застройщика информация о жилых комплексах была в открытом доступе, однако на данный момент она уже удалена. По словам одного из жителей соседнего ЖК, в компании заявляли, что провели общественные слушания и согласовали проект, но «конкретно с нашего дома никто не ходил на эти слушания» и согласования не было. Прибывший на встречу с жителями руководитель управления урбанистики и городского планирования Алмасхан Ахмеджанов сообщал, что на этом участке раньше были частные дома, и право частной собственности бывшими жильцами было продано, после чего этот участок был заложен в банк, а уже банк продал его BI.

В мае сообщалось, что прокуратура обратилась в суд после жалоб жителей Бостандыкского района, которые утверждали, что строительство нового жилого комплекса не соответствует необходимым требованиям к застройке. При этом тогда указывалось, что застройщиком жилого комплекса по адресу: улица Сатпаева 26/4 является ТОО «Bi RealtyAlmaty». Надзорный орган провел анализ соблюдения архитектурных норм при строительстве ЖК и установил, что плотность населения и застройки объекта превышает предельно допустимые параметры строительных норм, а также не учтена существующая нагрузка на соцобъекты образования.

«В радиусе данного объекта существует дефицит детских садов и общеобразовательных школ на 2 274 места. Даже при том, что застройщик взял на себя обязательство по строительству школы на 900 мест, нехватка будет составлять 1 374 места», – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, установлены и другие нарушения строительных норм и правил. Прокуратура Бостандыкского района подала исковое заявление в суд о признании действий управления городского планирования и урбанистики Алматы по согласованию эскизного проекта незаконными. Здесь заявляли, что концепцию строительства данного объекта необходимо пересмотреть с учетом пожелания жителей микрорайона.