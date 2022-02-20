Жители Бостандыкского района Алматы вышли на сход против точечной застройки

В воскресенье жители нескольких жилых комплексов в Бостандыкском районе вышли на сход против точечной застройки участка в районе улиц Шагабутдинова, Минина и Сатпаева. Они требуют, чтобы на месте застройки был парк. Сход жителей показан в прямом эфире на странице в Facebook председателя общественного объединения «Защитим Алматы» Салтанат Ташимовой.

Застройку на участке ведет компания BI Group. Согласно сайту компании, здесь планируется построить жилой комплекс Urban Park высотой до 12 этажей. На сайте не указывается количество блоков этого ЖК. На соседнем участке эта же компания планирует построить жилой комплекс Boulevard Residence, состоящий из пяти блоков.

По словам одного из жителей соседнего ЖК, в компании заявляют, что провели общественные слушания и согласовали проект. «Конкретно с нашего дома никто не ходил на эти слушания. Встреча была. Но чтобы было согласование – такого не было», – сказал он в прямом эфире.

Он также сообщил, что жители выступают за то, чтобы на этой территории был парк: «Это готовый сквер, который просто надо облагородить, сделать освещение, поставить скамейки. У нас нет парка, нам негде гулять».

Жители требовали, чтобы на встречу приехал новый аким города Ерболат Досаев. Кроме жильцов ближайших к участку застройки ЖК «Бухар Жырау Тауэрс», «Мечта», и других, на сход также приехали активисты других районов города, борющиеся с точечной застройкой, таких, как Погрангородок и Кооптехникум.

На встречу с ними приехал руководитель управления урбанистики и городского планирования Алмасхан Ахмеджанов. Он сказал жильцам, что на этом участке раньше были частные дома.

«Право частной собственности бывшими жильцами было продано застройщику. Не этому, другому. После чего этот участок был заложен в банк. Банк продал его. Собственник сейчас BI. Поэтому, если вы все хорошо знаете Конституцию и понимаете Конституцию, право частной собственности неприкосновенно», – сказал он жителям. Жильцы не согласились с главным архитектором города. Они планируют направить акиму петицию против застройки своего района.