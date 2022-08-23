3,3 млн тонн зерна намолочено в Казахстане – МСХ

В Казахстане убрано 2,2 млн га зерновых и бобовых культур, или 13,9% от общей посевной площади. При средней урожайности 14,6 центнеров с гектара намолочено 3,3 млн тонн зерна, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. В целом, по его данным, валовой сбор зерновых в текущем году ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – более 13,4 млн тонн.

«Благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно, и на сегодняшний день всего по республике убрано 2,2 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 13,9%. При средней урожайности 14,6 центнера с гектара намолочено 3,3 млн тонн зерна», - сообщил Карашукеев.

По данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – более 13,4 млн тонн. Кроме того, в республике имеется переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн.

«Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт, и соответственно сохранения торговых позиции на наших традиционных рынках», - заверил глава МСХ.