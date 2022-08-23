В Минэнерго назвали причиной ограничений по дизельному топливу нестабильную отгрузку с НПЗ

В Казахстане нет ограничений на продажу бензина марки АИ-92, но есть ограничения в реализации дизельного топлива, это связано с нестабильной отгрузкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов страны, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«По бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют. Вместе с тем по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива. В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагон-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки», - объяснил причины Акчулаков.

В этой связи, по его мнению, необходимо скоординировать работу всех звеньев логистической цепочки: НПЗ – «КазМунайГаз» – «Казахстан Темир Жолы» – государственных органов.

В целом, отметил глава Минэнерго, на 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тыс. тонн, что достаточно на 13 дней. Запасы АИ-92 на НПЗ составляют 71 тыс. тонн, дизельного топлива – 53,4 тыс. тонн.