При этом министр заявил об отсутствии дефицита ГСМ в стране
В Минэнерго назвали причиной ограничений по дизельному топливу нестабильную отгрузку с НПЗ
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В Казахстане нет ограничений на продажу бензина марки АИ-92, но есть ограничения в реализации дизельного топлива, это связано с нестабильной отгрузкой нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов страны, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

«По бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют. Вместе с тем по дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации топлива. В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагон-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки», - объяснил причины Акчулаков.

В этой связи, по его мнению, необходимо скоординировать работу всех звеньев логистической цепочки: НПЗ – «КазМунайГаз» – «Казахстан Темир Жолы» – государственных органов.
В целом, отметил глава Минэнерго, на 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тыс. тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тыс. тонн, что достаточно на 13 дней. Запасы АИ-92 на НПЗ составляют 71 тыс. тонн, дизельного топлива – 53,4 тыс. тонн.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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