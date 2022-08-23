Аварийность на дорогах Казахстана выросла по всем показателям – МВД

В министерстве внутренних дел Казахстана отмечают рост аварийности и смертности на дорогах на 9% и 17% соответственно. Об этом во вторник в ходе брифинга сообщил и.о. председателя комитета административной полиции Жандос Мураталиев.

«В текущем году отмечается рост аварийности по всем показателям. По количеству ДТП – на 9%, по количеству смертности при ДТП – на 17%, раненых – на 9%», - привел данные Мураталиев.

Он отметил, что каждое седьмое ДТП происходит из-за несоблюдения водителями скоростного режима в населенном пункте. Из общего числа погибших в ДТП по этой причине погибает и получает ранения каждый седьмой. В итоге за прошедшие семь месяцев зарегистрировано 1 136 ДТП из-за нарушения скоростного режима, в которых погибли 156 человек и 1 442 получили ранения.

«Четверть всех погибших и раненых в ДТП составляют пешеходы. В текущем году погибло 308 пешеходов, или 26% от общего количества погибших, 2 168, или 21%, получили ранения», - также добавил и.о. председателя комитета.

Вместе с тем по вине пешеходов совершено 265 ДТП, в которых 55 человек погибли и 217 были травмированы. В то же время в МВД отмечают на 5% снижение ДТП с участием детей, и на 2% –раненых. Однако, отметил Мураталиев, по-прежнему высокой остается смертность детей при ДТП – 7%. По вине несовершеннолетних зарегистрировано 88 ДТП, в них погибли 8 и травмированы 99 детей.