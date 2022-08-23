Такое поручение дал Смаилов
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В Казахстане создадут комиссию по контролю за ценами на ГСМ
фото inform.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами на ГСМ и недопущению их дефицита, сообщает «Казинформ».

«Поручаю Роману Васильевичу (Скляр, первый заместитель премьер-министра – В.) создать под своим руководством постоянно действующую комиссию по контролю за ценами и недопущению дефицита ГСМ. Министерству нацэкономики совместно с агентством по защите конкуренции и акиматами, в случае необоснованного повышения цен, обеспечить принятие соответствующих мер реагирования», - сказал Смаилов.

Министерству индустрии, «КазМунайГазу» и «Казахстан темир жолы» поручено принять меры по обеспечению своевременной отгрузки нефтепродуктов с НПЗ, а министерствам цифрового развития и энергетики – ускорить внедрение информационной системы по контролю суточных лимитов отпуска дизтоплива.

«В период уборочной кампании министерству энергетики совместно с акиматами регионов держать на постоянном контроле вопрос своевременного обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами», - добавил глава кабмина.

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