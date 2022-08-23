В их числе – один смертельный случай с участием электросамоката
Количество ДТП с участием мобильного транспорта в Алматы за лето выросло в 4 раза
фото Жанары Каримовой

За лето в Алматы увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием мобильного транспорта, сообщила пресс-секретарь департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек в ходе пресс-конференции во вторник.

«Количество ДТП с участием мобильного транспорта в летний период (в сравнении с весенним В.) возросло в 4 раза», – сообщила Азирбек.

Она также пояснила, что участниками происшествий становились электросамокаты, мопеды и скутеры.

Пресс-секретарь ведомства также рассказала, что с начала года на дорогах Алматы произошло 77 дорожно-транспортных происшествий с участием альтернативных видов транспорта. В результате был травмирован 81 человек, в одном случае происшествие закончилось смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что МВД планирует принять поправки по регулированию движения электросамокатов до конца года. 1 июля вступил в силу национальный стандарт, устанавливающий технические характеристики электросамокатов. Далее планируется вносить изменения в закон «О дорожном движении», в правила дорожного движения, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

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