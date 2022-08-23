«Байтерек» заключил сделку со «Сбером» по покупке его дочернего банка в Казахстане

Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и Группа Сбербанк подписали документы о купле-продаже всего пакета акций в «Сбербанк Казахстан», сообщила пресс-служба холдинга.

«Национальный управляющий холдинг “Байтерек” и Группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО “Сбербанк”)», - говорится в сообщении холдинга.

Напомним, что российский «Сбербанк» принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. При этом неоднократно заверялось, что «Сбербанк Казахстан» имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Команда сотрудников «Сбербанк Казахстан» также продолжит свою работу.

«Принимая решение о приобретении “Сбербанк Казахстан”, холдинг “Байтерек” оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана», - отметили в холдинге.

Здесь уверены, что сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.