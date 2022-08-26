В Актобе вынесли приговор организаторам финпирамид «Гарант 24», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард»

Организаторов финансовых пирамид приговорили к 18 годам лишения свободы, остальных участников на сроки от 6 до 18 лет.

В отношении руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард», «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ» было заведено 32 уголовных дела. В конце апреля министерство внутренних дел экстрадировало из Молдовы учредителя ТОО «Гарант 24 Ломбард» Аслана Мурзабекова. Он руководил преступной деятельностью еще двух организаций: «ЕSTATE Ломбард» и «Выгодный займ». Все вышеуказанные компании создали на территории Казахстана финансовую пирамиду, жертвами стали 17 тыс. казахстанцев, причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге.

Как уточняет агентство КазТАГ, виновным в создании финансовой пирамиды и организованной преступной группы, мошенничестве, незаконной банковской деятельности признан Жанболат Есиркепов, учредитель ТОО «Выгодный займ», ему назначено 18 лет лишения свободы. Всего по делу проходило 48 фигурантов, они под руководством учредителя и руководителя компаний «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «ESTATE Ломбард», «Нур-Али Капитал» Есиркепова открыли филиалы в Алматы, Атырау, Актау, Шымкенте, Павлодаре, Жанаозене. Подсудимые занимались выдачей микрокредитов, обещая людям, внесшим на счет компании 300 тыс. тенге, вознаграждение в размере 35-48% в месяц.