В воинской части в Жамбылской области открыли мемориал в память о погибших при взрывах в августе прошлого года

26 августа, в годовщину со дня трагедии в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области, в память о 17 погибших во время взрывов боеприпасов и пожара открыли мемориал, сообщила пресс-служба министерства обороны.

В церемонии открытия мемориала и возложения венков приняли участие руководство регионального командования «Юг», представители акимата Жамбылской области, военной прокуратуры Южного региона, а также родственники погибших в результате трагедии. Заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев пообещал, что местные власти будут «продолжать оказывать внимание семьям, помогать растить детей». Командир воинской части подполковник Еркин Абсадыков также заверил, что поддерживают связь с семьями погибших, оказывают помощь и готовы оказать содействие детям погибших, если они изъявят желание поступать в военные учебные заведения.

26 августа 2021 года на территории склада инженерных боеприпасов в Байзакском районе произошли взрывы и пожар, погибли 17 человек, в их числе 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Минобороны и военный прокурор. Еще один военнослужащий до сих пор числится без вести пропавшим. На территории воинской части продолжаются работы по очистке местности от фрагментов боеприпасов. 19 апреля этого года по согласованию с прокуратурой подозреваемым по статье 453 УК РК (халатность) признан бывший командующий регионального командования «Юг» Кайдар Каракулов. 15 марта распоряжением главы государства он был освобожден от занимаемой должности.



