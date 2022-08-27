Горячую линию для жалоб по вопросам дизтоплива запустили в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана и крупные сети автозаправочных станций запустили горячую линию для приема жалоб и обращений граждан по вопросам дизельного топлива, сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

«Горячая линия поддержки клиентов доступна по стационарному и мобильным номерам, а также в популярных мессенджерах. Call-center: городской: +7 (7172) 78-69-55, мобильный: +7 (708) 812-02-31, Telegram / WhatsApp: +7 (708) 812-02-31», - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве отметили, что данный вид обратной связи с центральным государственным органом позволит гражданам оперативно сообщать в министерство энергетики о нарушениях на заправках. За горячей линией закреплен оператор, который будет мониторить и анализировать поступающие обращения ежедневно с 9:00 до 18:30 с понедельника по пятницу.

«После проверки достоверности поступившей информации от граждан все факты необоснованных действий и нарушений будут передаваться для принятия соответствующих мер в компетентные государственные органы», - заверили в ведомстве.

В Минэнего призвали казахстанцев сообщать обо всех нарушениях со стороны АЗС и о незаконном наливе топлива.