В Алматы в связи с ремонтом по улице Тимирязева временно изменят маршруты общественного транспорта

Всего изменения коснутся 18 маршрутов
В Алматы в связи с проведением ремонта улицы Тимирязева с 23:00 часов 27 августа и до 7:00 часов 28 августа, а также 28, 29, 30 августа с 8:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности.
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