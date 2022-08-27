В Алматы в связи с ремонтом по улице Тимирязева временно изменят маршруты общественного транспорта

В Алматы в связи с проведением ремонта улицы Тимирязева с 23:00 часов 27 августа и до 7:00 часов 28 августа, а также 28, 29, 30 августа с 8:00 до 20:00 будет полностью перекрыто движение от улицы Ауэзова до улицы Розыбакиева, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности.

В этой связи с 28 по 30 августа включительно будут внесены изменения в схему движения общественного транспорта. В частности, будут скорректированы маршруты автобусов №№18, 22, 30, 31, 32, 45, 56, 70, 79, 81, 98, 116, 123, 124, 205, троллейбусов № №1, 9 и №11.

Также в связи с проведением дорожных работ по ул. Саина и ул. Жандосова будут временно изменены схемы движения маршрутов №212 и №38.