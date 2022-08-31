Всего с начала года зафиксировано 99 случаев столкновения самолетов с птицами
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Два рейса FlyArystan задерживаются из-за попадания птицы в самолет
фото комитета гражданской авиации

Два рейса FlyArystan задерживаются из-за попадания птицы в самолет при посадке в Актобе, сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana.

«Сегодня на рейсе КСХ 7820 Анталья – Актобе авиакомпании FlyArystan во время захода на посадку произошло попадание птицы в створку шасси самолета Аirbus A320. Для проведения инспекции воздушного судна из Алматы ближайшим рейсом направлен инженер», - сообщили в пресс-службе.

В связи с происшествием рейс КС7292 Актобе – Атырау предварительно задержан на 3 ч 50 мин, рейс KC7275/7276 Атырау – Актау – Атырау задерживается на 15 часов.

Всего с начала этого года на рейсах группы компаний Air Astana зафиксировано 99 случаев столкновения самолетов с птицами, сообщили в пресс-службе.

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