Национальный фонд для детей создадут в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал создание Национального фонда для детей: на социальные накопительные счета детей будет ежегодно перечисляться половина инвестиционного дохода Нацфонда. Эти деньги можно потратить на жилье и образование.

«Каждая семья должна получить реальную отдачу от национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною года детей дать старт принципиально новой программе – национальный фонд детям. Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия», - сказал Токаев, добавив, что по достижению совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования.

Президент пообещал, что эти средства «дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь», а фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа.