Национальный фонд для детей создадут в Казахстане

На счета детей планируется перечислять 50% инвестиционного дохода Нацфонда ежегодно
Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал создание Национального фонда для детей: на социальные накопительные счета детей будет ежегодно перечисляться половина инвестиционного дохода Нацфонда. Эти деньги можно потратить на жилье и образование.
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