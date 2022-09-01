Выборы депутатов мажилиса и маслихатов пройдут в первой половине 2023 года − Токаев

Наряду с выборами президента Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, анонсировал проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов в 2023 году. После этого будет сформировано новое правительство.

«В целом, все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой необходимо законодательно завершить уже до конца года. Они приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников. Избранные по старым лекалам в представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл. Поэтому предлагаю провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровне в первой половине следующего года <...> Таким образом, в этом году состоятся выборы президента, а в следующем году - выборы депутатов мажилиса и маслихатов. А затем - будет сформировано правительство. С 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов президента, парламента и правительства», − заявил Токаев.

По его словам, после проведения всех электоральных мероприятий Казахстан получит новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан: «Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и парламента. В будущем, в состав правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества».