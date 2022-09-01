Но только если будет непрерывное финансирование
Китайская компания обещает достроить LRT в столице за два года
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Для того чтобы в столице достроить LRT, необходимо еще $577 млн, и первый транш в размере 20 млрд тенге уже выделен, сообщил журналистам в четверг в кулуарах совместного заседания палат парламента аким города Алтай Кульгинов. Он также отметил, что в случае непрерывного финансирования, китайские партнеры готовы достроить проект в течение двух лет.

«Если будет непрерывное финансирование, китайские партнеры обещают за два года достроить», - заявил Кульгинов.

Он напомнил, что для завершения проекта необходимо $577 млн. Первый транш в размере 20 млрд тенге уде выделен, до конца года ожидается еще поступление средств. Подрядчик по проекту – все тот же китайский консорциум.

«Принято решение достроить. Мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата уже», - высказал мнение аким города.

Вместе с тем он сообщил, что, по предварительным расчетам, ежегодно на обслуживание LRT необходимо будет 4 млрд тенге. Стоимость проезда будет субсидироваться, но будет «чуть выше проезда в автобусе».

«Это проект будущего, он невыгодный. Но нам нужно разгружать дорожный трафик», - заключил Кульгинов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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