Но доступна она будет не всем
  • 228
Функция редактирования появится в Twitter в ближайшие недели
ФОТО С САЙТА GAGADGET.COM

Twitter Inc запустит кнопку редактирования для своих платных подписчиков в ближайшие недели, сообщает Reuters.

В течение многих лет пользователи Twitter требовали возможности редактировать свои твиты после публикации, чтобы исправлять такие ошибки, как опечатки. Скоро подписчики, которые платят 4,99 доллара в месяц за Twitter Blue, смогут редактировать свои твиты в течение 30 минут после публикации. При этом отредактированные твиты будут иметь соответствующий значок и отметку времени последнего редактирования сообщения. Пользователи смогут просматривать историю редактирования и предыдущие версии сообщения.

Сейчас соцсеть тестирует функцию редактирования, чтобы «предвидеть, что может произойти, если мы предоставим ее всем».

Свежее из этой рубрики
В Генпрокуратуре пока не могут назвать количество подпадающих под амнистию участников январских событий
Новости
Конституционный суд будет рассматривать законность проведения выборов
Новости
Омбудсмен в Казахстане получит право беспрепятственно посещать учреждения уголовно-исполнительной системы
В мажилисе презентовали законопроект, направленный на снижение требований для регистрации партий
Новости
На западе, северо-западе и севере Казахстана в выходные ожидается похолодание
Новости
В Казахстане стартовали продажи инновационных складных смартфонов Galaxy Z Fold4 и Z Flip4
Просматриваемые
Новости
Казахстан готов ввести зеркальные меры в отношении Беларуси против импорта алкоголя
Новости
Десятки человек вышли на митинг в столице против поправок в закон о выборах
Новости
Митинги за снижение пенсионного возраста для женщин проходят в нескольких городах Казахстана
Новости
Бомбоубежища в Алматы приведут в порядок в течение трех лет, обещает Досаев
Новости
Группа предпринимателей объявила о создании партии Respublica
Новости
В Актобе вынесли приговор организаторам финпирамид «Гарант 24», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард»