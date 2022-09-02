Функция редактирования появится в Twitter в ближайшие недели

В течение многих лет пользователи Twitter требовали возможности редактировать свои твиты после публикации, чтобы исправлять такие ошибки, как опечатки. Скоро подписчики, которые платят 4,99 доллара в месяц за Twitter Blue, смогут редактировать свои твиты в течение 30 минут после публикации. При этом отредактированные твиты будут иметь соответствующий значок и отметку времени последнего редактирования сообщения. Пользователи смогут просматривать историю редактирования и предыдущие версии сообщения.

Сейчас соцсеть тестирует функцию редактирования, чтобы «предвидеть, что может произойти, если мы предоставим ее всем».