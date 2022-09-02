Депутаты предлагают внести изменения в Конституцию до президентских выборов

Депутаты мажилиса из группы «Жаңа Қазақстан» предлагают принять изменения в Конституцию и провести президентские выборы этой осенью по новым правилам, предусматривающим избрание президента на семилетний срок. Это снимет коллизии о возможности Касым-Жомарта Токаева избираться в будущем на третий срок.

"Высказываются различные мнения, что если президент этой осенью на внеочередных выборах будет избран на 5 лет, а затем будет внедрена норма об однократном семилетнем сроке, то могут возникнуть правовые условия для его потенциального выдвижения в будущем на третий срок. Поэтому, чтобы исключить все вопросы и сомнения, что президент после 5 лет может баллотироваться на новый семилетний срок, считаем, что правильно будет сразу выдвигаться на 7 лет. В этом случае не возникнет никаких правовых коллизий", - говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении депутатской группы.

"Считаем, что сейчас необходимо внести изменения в Конституцию и провести выборы Президента по новым правилам осенью этого года. В целом, данный шаг позволит модернизировать систему госуправления и обеспечит условия для устойчивого развития нашей страны", - указывается в заявлении.

Накануне в ходе послания народу Казахстана Токаев предложил внести очередные изменения в Конституцию и избирать президента на семилетний срок без возможности переизбрания. По действующей Конституции, президент может избран на два пятилетних срока подряд.

Одновременно Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью этого года. Он подтвердил намерение баллотироваться на них.