В пяти городах Казахстана запустят пилотный проект зональной посадки авиапассажиров

«Основная идея проекта — осуществление посадки пассажиров по зональной технологии, то есть по группам. В рамках проекта посадка пассажиров будет осуществляться в зависимости от занимаемого места на борту воздушного судна. При этом несопровождаемые дети и маломобильные пассажиры на посадку будут проходить вне основной очереди в приоритетном порядке в соответствии с действующим законодательством», - пояснили в ведомстве.

Сейчас, как отметили в КГА, процесс посадки пассажиров происходит без специальной технологии, за исключением приоритетной посадки несопровождаемых детей и маломобильных пассажиров, в результате чего после объявления посадки на борт самолета у телескопического трапа создается скопление пассажиров. Ожидается, что внедрение зональной посадки позволит решить этот вопрос и существенно повысит качество и скорость обслуживания граждан в аэропортах.

«В пилотном проекте будут участвовать авиакомпании Air Astana, Fly Arystan и SCAT. Зональная посадка будет проводиться только в тех аэропортах, где имеются телескопические трапы: в городах Нур-Султане, Актау, Актобе, Туркестане и Караганды. Проект рассчитан на три месяца, по истечении которых будет принято решение о дальнейшем применении зональной посадки», - уточнили в комитете.