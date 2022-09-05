Пострадавшим от пожаров в Костанайской области восстановят документы вне очереди

Центры обслуживания населения будут принимать граждан, пострадавших от пожаров в Костанайской области, без очереди и перерыва на обед. Это делается для того, чтобы в ускоренном порядке восстановить документы населению, сообщили в понедельник в пресс-службе филиала НАО «Правительство для граждан» региона.

«Сотрудники отделов по обслуживанию населения в районах, пострадавших от природной стихии, совместно с представителями миграционной полиции готовы оказать помощь погорельцам. Для восстановления документов, удостоверяющих личность, а также документов на движимое и недвижимое имущество жителям необходимо обратиться в ЦОН», - цитируют в пресс-службе директора областного филиала госкорпорации Миржана Жанабаева.

Сотрудники ЦОНов окажут пострадавшим гражданам всю необходимую помощь и будут принимать людей без очереди и перерывов на обед.