Еще одно село в Костанайской области под угрозой перехода огня с лесного массива – МЧС

В министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили об угрозе перехода огня с лесного массива на село Баганалы, проводится эвакуация жителей, сообщает «Казинформ» .

«Проводится перегруппировка сил и средств на защиту села Баганалы с других участков, в связи с угрозой перехода огня с лесного массива в Баганалы из-за усиления ветра. Пожар низовой, местами верховой, в связи с чем местными исполнительными органами проводится эвакуация населения из села Баганалы в село Казанбасы», - сообщает пресс-служба МЧС.

На месте работают 10 единиц техники и 52 человека личного состава МЧС, 3 воздушных судна, 9 единиц техники Минобороны и 400 военнослужащих Нацгвардии. В тушении пожара на пяти участках в Аулиекольском районе, а также для охраны общественного порядка дополнительно привлечены 300 человек личного состава МВД.

По информации министерства экологии, геологии и природных ресурсов, работы по тушению пожара ведутся в районе сел Лесное и Баганалы.

«Сумма ущерба будет определена специально созданной комиссией после полной ликвидации огня», - сообщили в ведомстве.