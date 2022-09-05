Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,5%

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%», - говорится в сообщении.

Решение, отметили в Нацбанке, принято с учетом складывающейся экономической ситуации, баланса рисков, а также обновленных прогнозов регулятора. Сохраняется давление со стороны внешнего сектора, которое вызвано ростом стоимости логистических услуг, высокой инфляцией в странах – торговых партнерах и ослаблением курса тенге к рублю. При этом цены на продовольствие в мире снижаются. Среди внутренних драйверов роста цен следует выделить стимулирующий фискальный импульс, который сдерживает снижение цен на продовольствие вслед за мировыми рынками и оказывает повышательное давление со стороны спроса в среднесрочной перспективе.

«Высокая инфляция обусловлена продолжающейся адаптацией внутренних цен под внешний ценовой шок, что на данном этапе не требует дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий. Кроме того, эффект на экономику значительного повышения базовой ставки с начала 2022 года еще до конца не проявился, и для корректировки мер в дальнейшем необходимо проведение соответствующей оценки» - отметили в Нацбанке.

Здесь считают, что текущий уровень базовой ставки достаточен для обеспечения устойчивости финансового рынка и поддержания сберегательной активности субъектов экономики.