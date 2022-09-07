Более 320 случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая коронавирусной инфекции и один летальный исход.

Новые случаи выявлены в столице – 62, в Карагандинской области – 40, в Костанайской области – 39, в Алматы – 29, в Акмолинской области – 27, в Северо-Казахстанской области – 26, в Западно-Казахстанской области – 20, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Павлодарской области – 12, в Актюбинской области – 11, в Мангистауской области – 11, в Абайской области – 9, в Атырауской области – 8, в Улытауской области – 5, в Жетысуской области – 3, в Жамбылской области – 3, в Туркестанской области – 3, в Шымкенте – 2, в Кызылординской области – 2.

Не зарегистрировано новых случаев в Алматинской области.

Всего в стране подтверждено 1 390 587 случаев КВИ и 13 685 летальных случаев.

По данным Минздрава, также зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 949.