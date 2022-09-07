Он заверил, что готов к тесному сотрудничеству
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Токаев поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьера Великобритании
Фото пресс-службы президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщила Акорда.

«Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам», – говорится в телеграмме.

Он выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы правительства Великобритания продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства.

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