Поправки по снижению требований для регистрации партий в первом чтении одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил два законопроекта по реализации послания президента, которыми предусматривается снижение требований для регистрации политических партий с переход к смешанной избирательной системе в парламент.

«Законопроекты содержат поправки по сокращению отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего Судебного совета, сокращению так называемой президентской квоты в сенате, а также введению отдельных ограничений в период нахождения в должности президента. Законопроекты содержат поправки в части порядка формирования палат парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в мажилисе и изменением порядка формирования президентской квоты по предложениям Ассамблеи народа Казахстана», - сказал министр юстиции Канат Мусин.

Также законопроектом предлагается наделить правительство полномочиями по принятию временных постановлений, имеющих силу закона. Кроме того, перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему, а сам выборный процесс совершенствуется, исходя из требований времени. Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата и поэтапно вводится выборность акимов районов и городов областного значения.

«(Предлагаются – В. ) поправки, касающиеся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тысяч до 5 тысяч членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий – с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии – с 1 тысячи до 700 человек. Также здесь предусматриваются поправки по увеличению срока проведения учредительного съезда по созданию политической партии с двух до трех месяцев», - также добавил глава Минюста.

Еще ряд поправок направлены на введение онлайн-трансляции конкурсных процедур на вакантные судейские должности, упрощение нормотворческого процесса, и введение должности председателя маслихата.