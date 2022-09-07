Украинские власти внимательно следят за казахстанско-российскими отношениями и позитивно оценивают позицию Токаева

Украинские власти внимательно следят за развитием казахстанско-российских отношений и позитивно оценивают позицию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который четко отстаивает суверенитет своей страны, зная, что вызовет раздражение у России. Он также единственный лидер в Центральной Азии, который разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в среду в ходе брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы видим, что президент Токаев реализует политику: с одной стороны, он понимает, что нужно поддерживать отношения с Россией, с другой стороны, он принципиально отстаивает суверенитет своей страны. И когда он высказывает позицию, которая не приятна Путину, сидящему рядом, это есть проявление суверенитета. Поэтому тут он заслуживает самую позитивную оценку, что он, защищая интересы своей страны, не боится делать то, что, как он знает, приведет Россию в состояние сильного раздражения», - заявил Кулеба, оценивая выступление Токаева на Питерском форуме в июне.

В то же время, добавил Кулеба, война в Украине – это война о нарушении принципа территориальной целостности государства, и для Казахстана это очень актуальный вопрос. И, по идее, правительство Казахстана должно «твердо стоять на принципе уважения территориальной целостности», однако никто не приехал на саммит Крымской платформы.

«Позитивно отмечу позицию господина Токаева по ДНР и ЛНР, но при этом не могу не отметить, что Казахстан почему-то отказался принять участие в саммите Крымской платформы. А что, Крым, ДНР и ЛНР – это какие-то разные явления? Разве это не последствия одного и того же? Нарушение принципа территориальной целостности», - подчеркнул глава МИД Украины.

Он также считает, что «акты балансировки» важны в дипломатии, однако, чтобы быть способным защитить себя, «необходимо мертво, твердо стоять на каких-то принципах».

«Мы все должны понимать: как только у России появится первая возможность уничтожить ваши государства, так как она попыталась уничтожить наше, она этим воспользуется. Они точно также считают, что вы – искусственные образования. Все, что Путин говорит об Украине, завтра он может начать говорить точно также о Казахстане. Вы уже знаете, какие процессы в Казахстане пытается Россия раскрутить. Об Узбекистане, о Кыргызстане, о Таджикистане... Поэтому не дайте России ослабить себя, и не дайте России себя использовать», - также подчеркнул Кулеба.

По его убеждению, страны Центральной Азии должны быть заинтересованы в победе Украины, потому что в противном случае Россия направит свои силы на другие государства.

«И ваши лидеры, ваши правительства, я думаю, это понимают. Но все еще мы видим крайне сдержанную (позицию глав Центральной Азии по этому вопросу – В.), - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Владимир Зеленский открыт и готов разговаривать с лидерами стран Центральной Азии, однако с 24 февраля несколько телефонных разговоров состоялись только с президентом Казахстана.

«Мы чувствуем хорошее, искреннее отношение к Украине в ваших странах. И мой президент говорил недавно с президентом Казахстана, да, хороший был разговор, но мы понимаем, что есть факторы, которые вас сдерживают. Эти факты называются отношения с России и способность России влиять на вашу внутреннюю политику... Я не знаю, почему пока состоялся разговор только с Казахстаном. Точнее, знаю, но, наверно, останусь дипломатом, поэтому не буду комментировать», - отметил он.

При этом, по мнению Кулебы, сейчас Россия не способна вести еще одну полномасштабную войну, но на локальную дестабилизирующую обстановку «силы у нее всегда найдутся». И для победы необходимы два фактора.

«Если Россия вторгнется на вашу территорию физически, вы должны быть уверены в двух вещах: что ваши вооруженные силы будут способны заставить Россию как минимум увязнуть в войне. Вы должны не на параде оценивать силу своей армии, а реально понимать: ваша армия способна остановить российскую армию? И второе – это насколько весь народ готов подняться на борьбу с оккупантом в той или иной форме. Если эти два фактора присутствуют, если у вас есть сильная армия и народ, который не воспринимает оккупанта, тогда Россия будет вынуждена наращивать масштаб войны, а на это у нее сил действительно нет», - считает глава внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что для исключения дестабилизации и попыток раскачать изнутри общество правительствам стран Центральной Азии стоит отключить российское телевидение и соцсеть «ВКонтакте».

«До тех пор пока у вас будет работать российское телевидение и люди его будут смотреть и сидеть в “ВКонтакте”, раскачивать ваше общество будет достаточно легко. В этом русские молодцы, надо отдать им должное, пропагандой они занимаются намного лучше, чем воюют. Это факт», - высказал мнение Кулеба.

Затронул глава МИД Украины и попытки России наладить механизмы обхода санкций, в том числе через страны Центральной Азии. Он подчеркнул, что Украина работает с самостоятельно, с правительствами других государств, так как механизм санкционного давления будет усиливаться. Более того, сейчас также ведется работа по ужесточению контроля за обходом санкций.