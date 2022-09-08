2,3 млрд тенге направят на строительство домов пострадавшим от пожаров в Костанайской области

На строительство домов для пострадавших от пожаров в Костанайской области из резерва правительства выделят 2,3 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«На сегодня поступила первая бюджетная заявка от министерства по ЧС. По этой заявке 2,3 млрд тенге из резерва правительства будет выделено», - сообщил Куантыров.

Он отметил, что эти средства – целевые и будут направлены на строительство 91 жилого года. В частности, на каждый дом предусмотрено 25 млн тенге.

«Эти дома будут построены в районных центрах. На каждый дом выделяется 10 соток, площадь домов составит 100 квадратных метров», - пояснил глава Миннацэкономики.

Куантыров также заверил, что все дома обеспечат газом, водой, светом, а также к ним будут подведены дороги.