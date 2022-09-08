КМГ прогнозирует в этом году рекордный объем производства нефтепродуктов в 17 млн тонн

«Согласно информации компании, в этом году в Казахстане будет произведен рекордный объем нефтепродуктов – 17 млн тонн. Принято решение о переносе плановых ремонтов на Шымкентском и Атырауском НПЗ, что позволит дополнительно направить на внутренний рынок до 150 тысяч тонн дизельного топлива. Кроме того, нацкомпанией “Қазақстан темір жолы” будет осуществлен импорт дизельного топлива до 100 тысяч тонн», - сообщается на сайте Акорды.

Также Мирзагалиев отчитался о реализации проектов в сфере нефтегазохимии. В частности, он сообщил, что на заводе по производству полипропилена в Атырауской области уже завершены пусконаладочные работы, запуск предприятия ожидается в течение месяца. Кроме того, доложил о реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

Докладывая о текущей ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, Мирзагалиев заверил президента, что налив нефти в танкеры осуществляется стабильно, отгрузки осуществляются согласно графику.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, касающихся реализации инвестиционных проектов.