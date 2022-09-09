Крупный пожар вблизи станции Достык: к тушению привлечены вертолеты

Утром 8 сентября в горах Жетысуской области вблизи станции Достык загорелась сухая трава, к тушению привлечены вертолеты. В ночь на пятницу огонь достиг китайской территории, сообщает «Казинформ» .

Сообщение о пожаре на участке «Кендир Сакал» лесного хозяйства Алакольского района вблизи станции Достык поступило 8 сентября в 04:30. На место были направлены силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, местных исполнительных органов и военнослужащих пограничной службы КНБ РК. Для уточнения очагов возгорания и оценки обстановки вертолетом МИ-8 был осуществлен облет, который показал, что огонь движется на восток в сторону Китая. Министерством по ЧС и пограничной службой было предупреждено соседнее государство о возможности перехода пожара на его территорию.

«В ночь с 8 на 9 сентября пик конуса пожара достиг территории КНР и был потушен силами и средствами соседнего государства. На месте работает штаб», - добавили в департаменте.

По данным ДЧС региона, в пятницу в 15:00 вылетел дополнительный борт МИ-8 из Абайской области. Скорость ветра от 28-30 м/с, но его направление изменилось с восточного на западное в сторону трассы Ушарал – Достык. Расстояние от границы – около 10 км. По состоянию на 16:00 пятницы, общая площадь возгорания составила около 500 га. Жертв и пострадавших, а также угроз населенным пунктам нет.

«Ситуация находится под контролем. Всего задействовано два вертолета МИ-8, 17 единиц техники и 183 человека личного состава», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.