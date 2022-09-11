Украина освободила десятки населенных пунктов на востоке

За минувшие несколько дней Вооруженные силы Украины освободили более двух тысяч квадратных километров территории страны от российских войск, сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. При этом украинское контрнаступление на востоке страны продолжается и стало самым успешным с весны.

Накануне Украина освободила города Балаклею и Купянск в Харьковской области – стратегические пункты для снабжения восточного фронта. Российские войска с утра также оставили Изюм, за который сражались больше месяца весной этого года. Изюм был ключевым пунктом для наступления на север Донбасса.

При этом Украина по-прежнему осторожно комментирует успехи своих военных и не торопится с заявлениями об освобождении территорий. С соответствующим призывом поздно вечером в субботу выступила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Ее заявление появилось на фоне многочисленных сообщений об успехах вооруженных сил Украины на востоке. Источники различных СМИ сообщали, что украинские военные заняли Лиман в Донецкой области, Волчанск и Великий Бурлук в Харьковской области, вышли на границы Лисичанска и Северодонецка в Луганской области и ведут бои за Донецкий аэропорт. Ни одно из этих сообщений Генштаб Украины не комментировал.

Российское Минобороны, игнорировавшее украинское контрнаступление в своих сводках с начала сентября, сообщило, что проводит перегруппировку войск, поэтому покидает Балаклею и Изюм.