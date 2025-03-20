Израиль возобновил наземные операции в секторе Газа

Израильские военные заявили в среду, что возобновили наземные операции в центральной и южной части сектора Газа, сообщает агентство Reuters .

Накануне возобновления наземных операций Израиль нанес авиаудары, в результате которых погибли более 400 палестинцев. Это был один из самых смертоносных эпизодов с начала конфликта в октябре 2023 года, что нарушило режим прекращения огня, который в основном соблюдался с января.

Израильские военные заявили, что их операции расширили контроль Израиля над коридором Нецарим, который делит Газу пополам, и представляют собой «целенаправленный» маневр, направленный на создание частичной буферной зоны между севером и югом анклава.

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что это является «новым и опасным нарушением» соглашения о прекращении огня и призвала посредников «взять на себя ответственность».

По данным ООН, в результате удара в среду погиб также иностранный сотрудник и были ранены пятеро рабочих на объекте ООН в центре города Газа. Израиль утверждал, что удар был нанесен по объекту ХАМАС, где были обнаружены приготовления к стрельбе по израильской территории.

«Израиль знал, что это здание ООН, что там живут, находятся и работают люди, что это комплекс. Это очень известное место», - сказал Хорхе Морейра да Силва, исполнительный директор Управления ООН по обслуживанию проектов.

Всего с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли минимум 280 сотрудников ООН.

Между тем в Израиле вспыхнули протесты против возобновления бомбардировок Газы, так как там по-прежнему находятся 59 заложников, и 24 из них, как полагают, еще живы.

Накануне министр обороны Исраэль Кац заявил, что если заложники не будут освобождены, «Израиль применит силу, которую вы еще не видели».