Армения запросила помощь у России и ОДКБ

В ночь на вторник на
армянско-азербайджанской границе вновь произошел вооруженный конфликт, есть погибшие,
сообщает Русская служба ВВС. Азербайджан обвиняет Армению в диверсии, Ереван в
свою очередь считает, что «агрессивные действия» Баку направлены «против
суверенной территории Армении».
Как сообщило Минобороны Армении, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на вторник открыли интенсивный огонь в направлении приграничных городов с использованием артиллерии и стрелкового оружия: «13 сентября в 00:05 подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС»
По информации ведомства, азербайджанская армия использует беспилотники. В Минобороны также считают, что это «широкомасштабная провокация азербайджанской стороны», но «ВС Армении дают адекватный ответ».
«В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой», - говорится в заявлении ведомства.
Указывается, что отдельные позиции, укрытия и базы азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов были обстреляны армянскими военнослужащими, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус, из различных видов оружия, в том числе минометами. В Минобороны Азербайджана заявили, что для «предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету страны», были предприняты «решительные ответные меры, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта». В ведомстве сообщили, что есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении.
В Баку считают, что Армения готовилась к «широкомасштабной военной провокации» и возложило всю ответственность за конфликт и потери на военно-политическое руководство этой страны.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге в ночь на вторник подтвердил, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.
Между тем на заседании Совета безопасности Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, прошедшем сегодня ночью, обсуждались «дальнейшие шаги по противодействию агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении». В итоге было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении с целью реализация положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также в ОДКБ и Совбез ООН.