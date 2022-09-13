Армения запросила помощь у России и ОДКБ

В ночь на вторник на армянско-азербайджанской границе вновь произошел вооруженный конфликт, есть погибшие, сообщает Русская служба ВВС . Азербайджан обвиняет Армению в диверсии, Ереван в свою очередь считает, что «агрессивные действия» Баку направлены «против суверенной территории Армении».

Как сообщило Минобороны Армении, что вооруженные силы Азербайджана в ночь на вторник открыли интенсивный огонь в направлении приграничных городов с использованием артиллерии и стрелкового оружия: «13 сентября в 00:05 подразделения азербайджанских вооруженных сил открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Обстреливались позиции армянских ВС»

По информации ведомства, азербайджанская армия использует беспилотники. В Минобороны также считают, что это «широкомасштабная провокация азербайджанской стороны», но «ВС Армении дают адекватный ответ».

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило Армению в масштабной диверсии.

«В ночь на 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях, используя горный рельеф местности и существующие овраги. В результате принятых нашими частями срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошел бой», - говорится в заявлении ведомства.

Указывается, что отдельные позиции, укрытия и базы азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов были обстреляны армянскими военнослужащими, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Горус, из различных видов оружия, в том числе минометами. В Минобороны Азербайджана заявили, что для «предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету страны», были предприняты «решительные ответные меры, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов военного конфликта». В ведомстве сообщили, что есть потери среди личного состава и боевой техники вооруженных сил Армении.

В Баку считают, что Армения готовилась к «широкомасштабной военной провокации» и возложило всю ответственность за конфликт и потери на военно-политическое руководство этой страны.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян на брифинге в ночь на вторник подтвердил, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Между тем на заседании Совета безопасности Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, прошедшем сегодня ночью, обсуждались «дальнейшие шаги по противодействию агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении». В итоге было принято решение официально обратиться к Российской Федерации в связи с агрессией в отношении суверенной территории Армении с целью реализация положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также в ОДКБ и Совбез ООН.