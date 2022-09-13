Сбербанк переименуют в Bereke Bank

Холдинг «Байтерек», которому 1 сентября были переданы права собственности на акции ДБ АО «Сбербанк России» в Казахстане, решил переименовать институт в Bereke Bank, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас банк проводит работу по выходу из санкционных списков и вскоре планирует возобновить деятельность.

Институт присутствует во всех регионах Казахстана и представлен 111 структурными подразделениями, 17 из которых являются филиалами. В банке обслуживаются более 1,5 млн активных клиентов из числа физических лиц и свыше 70 тыс. корпоративных клиентов. Для действующих клиентов условия обслуживания останутся неизменными.

«Для нас, как и прежде, интересы наших клиентов стоят на первом месте, а команда остается главным активом. Ребрендинг станет новым этапом развития банка, мы продолжим работу над совершенствованием сервисов, а также продолжим финансирование населения и бизнеса», – отметил председатель правления банка Нурсултан Таскаранов.

В последние годы банк оставался лидером в реализации государственных ипотечных программ и программ развития предпринимательства. Он намерен продолжить развитие кредитных продуктов для населения и бизнеса.

Холдинг «Байтерек» и Российский «Сбербанк» подписали документы о купле-продаже в конце августа 2022 года. Российский институт решил покинуть казахстанский рынок из-за ухудшения геополитической обстановки. При этом неоднократно заверялось, что «Сбербанк Казахстан» имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными. Новый акционер института обещал сохранить команду сотрудников «Сбербанк Казахстан».