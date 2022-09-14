Отправка казахстанских миротворцев в Армению не рассматривается – МИД

Вопрос отправки миротворцев в рамках Организации Договора о коллективной безопасности в Армению пока не стоит, заявил журналистам в среду в кулуарах Съезда мировых и традиционных религий заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Он также заявил, что Казахстан готов поделиться со сторонами конфликта своим опытом по демаркации и делимитации границ.

«Вопрос так (по отправке миротворцев – В.) не стоит. Вчера на внеочередном совете коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении проинформировал глав государств – членов ОДКБ о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом информация принята. Конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому в целом главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств», - сказал Тлеуберди.

Вместе с тем, отметил он, необходимо исходить из того, граница между Азербайджаном и Арменией не демаркирована, поэтому «о каком-то нарушении границы говорить тяжело». По мнению главы МИД, первоочередная задача сегодня – возобновить работу совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, и Казахстан готов поделиться своим опытом.

«Мы готовы поделиться своим опытом. Поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы, демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией у нас еще, наверное, займет демаркация 2-3 года», - добавил Тлеуберди.