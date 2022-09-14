По республике также ожидается усиление ветра
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Заморозки до 5 градусов и снег ожидаются в Казахстане

15-17 сентября в Казахстане сохранятся дожди, на востоке и юго-востоке возможен снег, а на севере, востоке и в центре республики ожидаются заморозки до 5 градусов, сообщает «Казгидромет».

«На северную половину Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный холодный антициклон. На западе, северо-западе, востоке, юго-востоке республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохранятся дожди, в горных районах востока, юго-востока страны ночью возможен переход дождя в мокрый снег. Ночью 15 сентября на востоке – сильные осадки (дождь, мокрый снег)», - говорится в прогнозе.

По республике также ожидается усиление ветра, ночью на севере, северо-западе, в центре, на востоке, 15-16 сентября в горных районах юго-востока страны – заморозки до 5 градусов.

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