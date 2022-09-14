Это позволит улучшить водозабор для сельского хозяйства в Алматинской области
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Казахстан и Китай подписали соглашение по совместному управлению водозаборным сооружением на реке Сумбе
ФОТО МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Сегодня, 14 сентября, подписано соглашение между правительством Казахстана и Китая о совместном управлении и эксплуатации казахстанско-китайского совместного водозаборного сооружения на трансграничной реке Сумбе, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«Водные отношения являются одними из наиболее важных направлений сотрудничества между нашими странами. Свидетельством тому являются регулярные обсуждения водных вопросов на всех двухсторонних встречах высокого уровня. Мы намерены и дальше продолжать углублять наше всестороннее сотрудничество на основе принципов взаимоуважения и добрососедства», - сказала подписавшая соглашения вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова.

По информации Минэкологии, подписание документа позволит рационально использовать водные ресурсы реки Сумбе и улучшить водозабор на сельскохозяйственные нужды в Раймбекском районе Алматинской области.

Заместитель министра водного хозяйства Тянь Сюэбинь добавил, что соглашение придаст мощный импульс для развития взаимного сотрудничества между двумя странами в контексте рационального и справедливого использования ресурсов трансграничных рек.

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