Казахстан и Китай подписали соглашение по совместному управлению водозаборным сооружением на реке Сумбе

Сегодня, 14 сентября, подписано соглашение между правительством Казахстана и Китая о совместном управлении и эксплуатации казахстанско-китайского совместного водозаборного сооружения на трансграничной реке Сумбе, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«Водные отношения являются одними из наиболее важных направлений сотрудничества между нашими странами. Свидетельством тому являются регулярные обсуждения водных вопросов на всех двухсторонних встречах высокого уровня. Мы намерены и дальше продолжать углублять наше всестороннее сотрудничество на основе принципов взаимоуважения и добрососедства», - сказала подписавшая соглашения вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова.

По информации Минэкологии, подписание документа позволит рационально использовать водные ресурсы реки Сумбе и улучшить водозабор на сельскохозяйственные нужды в Раймбекском районе Алматинской области.



Заместитель министра водного хозяйства Тянь Сюэбинь добавил, что соглашение придаст мощный импульс для развития взаимного сотрудничества между двумя странами в контексте рационального и справедливого использования ресурсов трансграничных рек.

