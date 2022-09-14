Казахстан и Китай подписали соглашение по совместному управлению водозаборным сооружением на реке Сумбе

Это позволит улучшить водозабор для сельского хозяйства в Алматинской области
Сегодня, 14 сентября, подписано соглашение между правительством Казахстана и Китая о совместном управлении и эксплуатации казахстанско-китайского совместного водозаборного сооружения на трансграничной реке Сумбе, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.
Еще по теме:
- Минсельхоз ожидает снижения цен на сахар осенью
- Правительство обещает обеспечить сахарные заводы Казахстана гарантированным сырьем и сбытом – Султанов
- Казахстан ожидает собрать 13-13,5 млн тонн пшеницы в 2022 году
- Сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн. тенге
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые