Возвращение столице названия Астана будет приравнено к извинениям за переименование – секретарь маслихата

Секретарь городского маслихата Ерлан Каналимов считает, что если депутаты маслихата примут решение вернуть столице название Астана, то это будет приравнено к извинениям перед горожанами за переименование города в 2019 году. Об этом он сказал журналистам в четверг после публичных слушаний.

«Вы сейчас предлагаете принести извинения за переименование города перед теми, кто был тогда не согласен с этим решением. Однако сейчас мы готовы восстановить историческую справедливость и вернуть городу прежнее название. Если мы примем это решение сегодня, думаю, это приравнивается к извинениям. Если нужны отдельные извинения, то мы их также готовы принести. Однако, думаю, если решение будет принято, то такой необходимости не возникнет», - высказал мнение Каналимов.

В ходе общественных слушаний он также добавил, что переименование будет касаться только столицы. Поэтому необходимые расходы республиканские центральные госорганы будут нести за счет республиканского бюджета, а местные исполнительные органы, местные предприятия за местного бюджета.

«По сравнению с 2019 годом, все госорганы 100% перешли на цифровой формат документооборота. В 2019 году были изменения, в целом по акимату было потрачено на изменения вывесок, бланков, печатей порядка 30 млн тенге. Я думаю, в этом году расходов будет намного меньше, с учетом перехода на цифровой документооборот. Потому что сейчас многие госорганы официально на бланках ничего не отправляют, ЭЦП используют», - также добавил Камалимов.

Сам же порядок переименования должен пройти несколько этапов. После общественных слушаний вопрос вынесут на сессию маслихата, затем пройдут заседания ономастической комиссии, и только после этого, в случае положительного решения, документы направят в правительство, которое в свою очередь внесет проект указа на подпись президента.

Между тем аким столицы Алтай Кульгинов считает, что к каждому переименованию столицы необходимо относиться с уважением, как к любому историческому периоду. Такое мнение он высказал журналистам в четверг в ходе посадки деревьев в парке Мира и Согласия.

«Надо смотреть историю города: наш город назывался Целиноградом, Акмолой, Астаной, Нур-Султан, теперь переименование обратно. Думаю, к каждому историческому периоду надо относится с уважением. Кто-то родился вырос в Целинограде, кто-то в Акмоле. У меня, например, дети родились в Астане, сейчас я – аким города Нур-Султан. Поэтому к каждому периоду надо относится в большим уважением», - считает Кульгинов.

Аким подчеркнул, что самое главное для сотрудников акимата и депутатов маслихата «мнение общественности».

«Предложение (переименовать город в Астану – В.) было озвучено. И сейчас все это обсуждают и процедуры проводятся», - добавил он.

Что касается финансовой стороны, то он отметил, что в 2019 году на переименование столицы было потрачено 30 млн тенге. В этот раз, по его словам, «больших расходов практически нет».