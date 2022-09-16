Парламент принял поправки в Конституцию, ограничивающие срок президента Казахстана

В пятницу депутаты мажилиса и сената собрались на внеплановое заседание палат парламента, чтобы в срочном порядке принять новые поправки в Конституцию. Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», который к данному моменту депутаты приняли сразу в двух чтениях, предусматривает возврат столице названия Астана, закрепляет длительность и однократность срока полномочий президента, а также сроки для судей Конституционного суда.

«Проект закона предусматривает внесение изменение в пять статей и дополнение одной статьей. Поправки состоят из трех блоков. Первое. Глава государства в послании народу Казахстана обозначил, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий президента, и предложил установить ограничения мандата президента. Депутатами предложено ускорить внесение соответствующих поправок и принять их до президентских выборов, иначе, по их мнению, могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президенту осенью текущего года, по положениям действующей редакции Конституции повторно баллотироваться уже на семилетний срок», - сказал министр юстиции Канат Мусин.

В этой связи, отметил он, проект закона содержит положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет, без права последующего переизбрания.

«Предложенная конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти и установит цивилизованные принципы формирования функционирования власти, укрепит политическую стабильность, устойчивость казахстанской модели общественного устройства», - считает глава Минюста.

Также законопроектом предусмотрена поправка, устанавливающая неизменность положения Конституции касательно срока полномочий президента и ограничения по его избранию. Таким образом, заверил Мусин, исключается возможность в будущем увеличения кратности или срока полномочия президента.

«Норма об ограничении мандата президента одним сроком без возможности повторного избрания станет неотъемлемой частью Конституции и в последующем не сможет быть пересмотрена», - подчеркнул он.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено переименование столицы из Нур-Султана обратно в Астану. По словам министра юстиции, вопрос переименования столицы «долгое время широко обсуждался обществом, поднимался в ходе встреч, в обращениях граждан во время проведения референдума».

«Поэтому, с учетом общественного мнения, данное предложение депутатов было включено в проект закона. Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа “Жана Казахстан”», - напомнил он.

Третий блок поправок касается увеличения полномочий судей Конституционного суда до восьми лет без права повторного назначения. Это обусловлено тем, что для независимости срок полномочий судей должен превышать сроки полномочий лиц, их назначающих.

В первом чтении за законопроект проголосовали все 50 сенаторов и 98 мажилисменов из 99, один депутат мажилиса не проголосовал. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предложил принять законопроект сразу во втором чтении, поскольку ни у кого не возникло вопросов. Во втором чтении голоса распределились аналогичным образом.