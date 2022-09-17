Токаев подписал поправки в Конституцию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал поправки в Конституцию, которые накануне одобрил парламент страны на совместном заседании палат.

Поправки предусматривают, что президент может избираться на один срок продолжительностью семь лет. Эта норма не может быть изменена в будущем, регламентирует другая поправка.

Согласно изменению в Основной закон, судьи Конституционного суда будут назначаться на один восьмилетний срок.

Кроме того, поправки предполагают возвращение столице прежнего названия "Астана".

При этом вслед за поправками в Конституцию Токаев подписал специальный указ о переименовании столицы. Указ вводится в действие с момента опубликования, то есть столица отныне вновь носит название "Астана".