Они меняют срок полномочий президента и название столицы
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Токаев подписал поправки в Конституцию
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал поправки в Конституцию, которые накануне одобрил парламент страны на совместном заседании палат.

Поправки предусматривают, что президент может избираться на один срок продолжительностью семь лет. Эта норма не может быть изменена в будущем, регламентирует другая поправка.

Согласно изменению в Основной закон, судьи Конституционного суда будут назначаться на один восьмилетний срок.

Кроме того, поправки предполагают возвращение столице прежнего названия "Астана".

При этом вслед за поправками в Конституцию Токаев подписал специальный указ о переименовании столицы. Указ вводится в действие с момента опубликования, то есть столица отныне вновь носит название "Астана".

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