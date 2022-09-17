Токаев подписал поправки в Конституцию

Они меняют срок полномочий президента и название столицы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал поправки в Конституцию, которые накануне одобрил парламент страны на совместном заседании палат.
Еще по теме:
- Сенат предлагает разрешить вынести на референдум вопрос о статусе первого президента, прописанный в Конституции
- С Назарбаевым больше не будут согласовывать инициативы по внутренней и внешней политике
- Токаев подписал закон об ответственном обращении с животными, раскритикованный зоозащитниками
- Поправки, направленные на усиление независимости судей, одобрил мажилис
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые