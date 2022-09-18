Число жертв вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе возросло до 36 человек

Число погибших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе выросло до 36 человек, сообщает Kloop.kg со ссылкой на министерство здравоохранения Кыргызстана.

По данным Минздрава Кыргызстана, на 18 сентября в медучреждения поступили 134 пострадавших. В пресс-службе добавили, что некоторых из них доставили в Бишкек для получения дальнейшей медпомощи.

Власти Таджикистана официально еще не сообщали о количестве погибших и пострадавших.

Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, сообщает о гибели 39 граждан Таджикистана в ходе столкновения на границе с 14 по 16 сентября. По данным СМИ, среди погибших есть военнослужащие и мирные жители.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 14 сентября, а 16 сентября обострился. Кыргызские власти называют происходящее «агрессией и военным вторжением» со стороны Таджикистана. Таджикская сторона в свою очередь обвиняет Кыргызстан в эскалации конфликта.

В результате вооруженных столкновений, по данным МЧС из нескольких районов Баткенской области эвакуировали более 136 тыс. человек, а в Ошской — свыше 5000.

Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев сообщил, что жертв в результате столкновений с кыргызской стороны «много». По его словам, большинство из них — военнослужащие.

Обстановка на кыргызско-таджикской границе продолжает оставаться напряженной.