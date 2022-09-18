Число жертв вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе возросло до 36 человек

Власти Таджикистана не сообщают о количестве погибших
Число погибших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе выросло до 36 человек, сообщает Kloop.kg со ссылкой на министерство здравоохранения Кыргызстана.
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