Миссия ОДКБ покинула Армению

19 сентября миссия Организации Договора о коллективной безопасности покинула Армению, выработав предложения, направленные на деэскалацию возникшей напряженности с Азербайджаном.

Как сообщается на сайте ОДКБ, в понедельник в министерстве обороны Армении состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий группу, проинформировал министра обороны Армении Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам.

«Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные передовой группой предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности. После проведенной встречи группа убыла в Москву», - сообщается на сайте организации.

Между тем 19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена, состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

«В ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы, а в целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы», - говорится в сообщении на сайте МИД Армении.

Мирзоян подчеркнул важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе возвращения военнопленных, при этом он подтвердил готовность армянской стороны к урегулированию отношений.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября, в холе которого с армянской стороны погибли 135 человек, с азербайджанской — 79. По запросу премьер-министра Армении Никола Пашиняна в страну приехала группа экспертов Организации договора о коллективной безопасности.